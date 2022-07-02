Что делать, если в жару смартфон греется даже в тени

По словам эксперта, прежде всего нельзя оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Как правило, в них установлены литий-ионные или литий-полимерные батареи — перегрев может привести к самовозгоранию гаджета.

Но даже если смартфон или планшет находится в тени, но греется, нужно остановить максимальное количество одновременно работающих приложений, отключить автоматическое обновление ПО, Bluetooth и GPS.

И, на всякий случай, с устройства лучше снять чехол и переложить в прохладное место, чтобы гаджет остыл естественным образом; пытаться его осудить быстро, а тем более в холодильнике, не стоит. Ещё можно отключить интернет и все ненужные приложения.