Что делать, если в жару смартфон греется даже в тени

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Что делать, если в жару смартфон греется даже в тениОбъяснил эксперт
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков объяснил, что делать, если в жаркую погоду смартфон греется даже в тени. Эти правила подойдут и владельцам планшетов.
По словам эксперта, прежде всего нельзя оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Как правило, в них установлены литий-ионные или литий-полимерные батареи — перегрев может привести к самовозгоранию гаджета.
Но даже если смартфон или планшет находится в тени, но греется, нужно остановить максимальное количество одновременно работающих приложений, отключить автоматическое обновление ПО, Bluetooth и GPS.
И, на всякий случай, с устройства лучше снять чехол и переложить в прохладное место, чтобы гаджет остыл естественным образом; пытаться его осудить быстро, а тем более в холодильнике, не стоит. Ещё можно отключить интернет и все ненужные приложения.