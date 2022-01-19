Что делать при постоянном зависании смартфона

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Что делать при постоянном зависании смартфонаВ первую очередь нужно перезагрузить
Редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов рассказал, по каким причинам может замедляться работа смартфона.
Понижение производительности, постоянные подвисания устройства могут быть следствием сбоев в операционной системе. Признаками этого является и чёрный экран при включении камеры. Чтобы исправить ситуацию, нужно перезагрузить смартфон.
Но если это не помогает, придётся сделать резервную копию всех данных и сбросить смартфон до заводских настроек, а затем обновить ОС до последней версии. Эксперт советует так делать при любом крупном обновлении — это даёт гарантию меньшего количества программных сбоев.
По словам Сумцова, зависать и замедляться смартфон может из-за холода или жары, а также из-за естественного износа комплектующих.
Источник: Газета.ru