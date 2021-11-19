Что делать при потере смартфона

Специалист посоветовал еще до пропажи смартфона озаботиться о его защите. В частности, необходимо установить пин-код или сканер отпечатка пальцев. Также стоит добавить возможность удаленной блокировки устройства и переписать IMEI и серийный номер аппарата, что пригодится в случае кражи.

“Убедитесь, что у вас активна возможность дистанционной блокировки телефона, сделайте резервное копирование данных и храните их в облаке, а также запишите IMEI и серийный номер телефона — эта информация может пригодиться на случай кражи”, — дал советы эксперт.

Если же смартфон потерялся, необходимо активировать опцию «Найти телефон» или же позвонить с другого номера. Если же пользователь уверен, что аппарат украден, можно удалить персональные данные с него посредством определенной функции, однако отыскать его не выйдет.

Выйти со всех соцсетей и сервисов можно удаленно, благодаря функции «Завершить сеансы на всех устройствах». Привязанные банковские карты, в свою очередь, можно заблокировать, равно как и сим-карту. В полицию же можно подать заявление о краже смартфона с указанием номера IMEI, серийного номера устройства и обстоятельств произошедшего.