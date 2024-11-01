Что говорят первые обзоры о флагманском смартфоне Realme GT7 Pro

Внешне Realme отошла от двух круглых модулей, применявшихся в GT6, и вернулась к более массивному дизайну камеры, как у модели GT3 с быстрой зарядкой на 240 Вт.

Наши коллеги из GSMArena протестировали версию в оранжевом цвете — по их словам, она выглядит очень привлекательно.

Экран Eco2 OLED, созданный Samsung, радует богатством и глубиной цветов, поддерживая 120% цветового охвата DCI-P3. Такой выбор экрана удивителен, учитывая, что другие устройства в этом классе, такие как OnePlus 13 и Oppo Find X8, используют дисплеи от BOE.