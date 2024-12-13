Что говорят первые обзоры о новом игровом смартфоне Realme Neo7

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает удивительную автономность.

При активном использовании с включенным Wi-Fi и 5G устройство выдерживает 8-9 часов. Зарядное устройство на 80 Вт позволяет зарядить смартфон до 45% всего за 20 минут, а до 100% — за 57 минут.

Процессор MediaTek Dimensity 9300+ показывает превосходную производительность, обгоняя Snapdragon 8 Gen 3.

В игре Genshin Impact смартфон обеспечивает стабильные 59.9 fps, демонстрируя высокую мощность при низком энергопотреблении.

При стартовой цене в $290 базовая версия Realme Neo7 становится одним из лучших предложений на рынке, сочетающим производительность, автономность и доступную стоимость.