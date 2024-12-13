Что говорят первые обзоры о новом игровом смартфоне Realme Neo7

Опубликовано 13 декабря 2024, 07:301 мин.
Что говорят первые обзоры о новом игровом смартфоне Realme Neo7Цена — бомба
Первые обзоры нового игрового смартфона Realme Neo7, в том числе от инсайдера Digital Chat Station, обратили особое внимание на его выдающиеся характеристики и доступную цену.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает удивительную автономность.
При активном использовании с включенным Wi-Fi и 5G устройство выдерживает 8-9 часов. Зарядное устройство на 80 Вт позволяет зарядить смартфон до 45% всего за 20 минут, а до 100% — за 57 минут.
Процессор MediaTek Dimensity 9300+ показывает превосходную производительность, обгоняя Snapdragon 8 Gen 3.
В игре Genshin Impact смартфон обеспечивает стабильные 59.9 fps, демонстрируя высокую мощность при низком энергопотреблении.
При стартовой цене в $290 базовая версия Realme Neo7 становится одним из лучших предложений на рынке, сочетающим производительность, автономность и доступную стоимость.