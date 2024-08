Что говорят первые обзоры об улучшенной Plus-версии Nothing Phone (2a)

И зачем вообще нужна эта новинка

Первые обзоры улучшенной версии Nothing Phone (2a) Plus подтверждают, что это более мощная версия пятимесячной модели Nothing Phone (2a), а не ее замена. Обе модели будут продаваться одновременно.