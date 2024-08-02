Что говорят первые обзоры об улучшенной Plus-версии Nothing Phone (2a)

Что нового в Plus-версии? Во-первых, она оснащена новой 50-мегапиксельной селфи-камерой (в сравнении с 32 Мп у обычной версии) и обновленным чипсетом Dimensity 7350 Pro, который обеспечивает на 10% более быструю работу процессора и на 30% более высокую графическую производительность.

Кроме того, новый металлический серый цвет придает телефону стильный вид.

Комплект поставки включает фирменный кабель USB-C и инструмент для извлечения SIM-карты. Зарядное устройство необходимо приобретать отдельно; телефон поддерживает зарядку мощностью до 50 Вт (на 5 Вт больше, чем у обычной модели).