Что из новых смартфонов и сервисов Google в 2023 году будет успешным, а что — провалом

Главный редактор сетевого издания Ferra.ru Евгений Харитонов дал комментарий «Российской газете» о том, какие из представленных проектов окажутся востребованными, а какие — провальными.

По словам главреда «Ферры», в целом ИИ проекты Google — запоздалые попытки переключить рынок на себя. Но многие из них ждёт судьба предыдущих «ноу-хау». Например, ИИ чат-бот Bard — попытка догнать лидеров отрасли, но всё может ограничиться использованием в пределах конкретного сервиса, что позволит собрать некоторую аудиторию, не более.

Cинхронный перевод видео с помощью ИИ уже есть у Яндекса. Эта технология успешно применяется в «Яндекс.Браузере». Но стоит отдать должное качеству перевода: понимание контекста фраз у Google Переводчика одно из лучших среди себе подобных.

Функции ИИ в Google-поиске под названием Converse сделают этот поисковик ещё более удобным. По сути, это аналог тематических сайтов, СМИ: поисковик будет собирать и подавать в удобном виде информацию с них, а переходы на эти ресурсы никто делать не будет — информация будет прямо на странице поисковых результатов.

И в целом Евгений Харитонов оценивает ИИ проекты Google в этом ключе. Но в отношении мобильных устройств, особенно складного Pixel Fold и «середнячка» Pixel 7А, у эксперта иное мнение.

По словам Харитонова, первый гибкий смартфон Google — Pixel Fold — получился настоящим Пикселем. Этот гаджет странный по многим аспектам (автономность и производительность хуже, чем у «нового китайца» Tecno Phantom V Fold, который вдвое дешевле, процессор среднего класса по цене флагманского процессора в Samsung Galaxy Z Fold4 и т.д.), но толковый в главной метрике — качестве камеры.