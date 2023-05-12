Что из новых смартфонов и сервисов Google в 2023 году будет успешным, а что — провалом

Что из новых смартфонов и сервисов Google в 2023 году будет успешным, а что — проваломПрокомментировал главный редактор Ferra.ru
На днях Google провела ежегодную технологическую конференцию Google I/O 2023, на которой были предсказуемо представлены сервисы, работающие на основе искусственного интеллекта, и мобильные девайсы. Одними из самых обсуждаемых стали складной смартфон Google Pixel Fold и новинка в линейке среднего класса A-серии — Pixel 7A.
Главный редактор сетевого издания Ferra.ru Евгений Харитонов дал комментарий «Российской газете» о том, какие из представленных проектов окажутся востребованными, а какие — провальными.
По словам главреда «Ферры», в целом ИИ проекты Google — запоздалые попытки переключить рынок на себя. Но многие из них ждёт судьба предыдущих «ноу-хау». Например, ИИ чат-бот Bard — попытка догнать лидеров отрасли, но всё может ограничиться использованием в пределах конкретного сервиса, что позволит собрать некоторую аудиторию, не более.
Cинхронный перевод видео с помощью ИИ уже есть у Яндекса. Эта технология успешно применяется в «Яндекс.Браузере». Но стоит отдать должное качеству перевода: понимание контекста фраз у Google Переводчика одно из лучших среди себе подобных.
Функции ИИ в Google-поиске под названием Converse сделают этот поисковик ещё более удобным. По сути, это аналог тематических сайтов, СМИ: поисковик будет собирать и подавать в удобном виде информацию с них, а переходы на эти ресурсы никто делать не будет — информация будет прямо на странице поисковых результатов.
И в целом Евгений Харитонов оценивает ИИ проекты Google в этом ключе. Но в отношении мобильных устройств, особенно складного Pixel Fold и «середнячка» Pixel 7А, у эксперта иное мнение.
По словам Харитонова, первый гибкий смартфон Google — Pixel Fold — получился настоящим Пикселем. Этот гаджет странный по многим аспектам (автономность и производительность хуже, чем у «нового китайца» Tecno Phantom V Fold, который вдвое дешевле, процессор среднего класса по цене флагманского процессора в Samsung Galaxy Z Fold4 и т.д.), но толковый в главной метрике — качестве камеры.
В США с его зачищенным от китайских производителей смартфонов рынке, будет пользоваться умеренной популярностью. В России, с её выбором из гибких смартфонов Samsung, Honor, Oppo, Huawei, Vivo, Tecno и других, его будут покупать энтузиасты, которые хотят выделиться. Или хотят складной смартфон с максимально качественной тыльной камерой в ущерб производительности и автономности (Pixel Fold обладает внушительными 4821 мАч, но «чистый» Android по версии Google более энергозатратен, чем варианты Android с фирменными оболочками сторонних производителей).
А вот Google Pixel 7A — «прекрасный и, к сожалению, недооценённый смартфон». Это последний смартфон в корпусе с умеренными габаритами (6.1” при стандартных 6.9” для современных моделей — вполне компактно), отличным качеством съёмки на все камеры, водозащитой и гарантией длительного обновления Android + высокой производительности (у Google нет традиции «добивать» производительность старых моделей смартфонов спустя 2-3 года обновлений прошивок).
При этом автономность подкачает — прожорливый процессор Tensor G2 на базе старых чипов Samsung и 4385 мАч едва ли хватит до вечера. Но на фоне остальных компактных смартфонов, включая iPhone 14, и время работы от аккумулятора находится в рамках приличия.
В то же время главный редактор сайта Mobile-Review.com Эльдар Муртазин, считает что интерес как раз представляют именно разработки Google в области ИИ, так как компания всерьёз участвует в гонке этих технологий и создаёт на их основе новые нейросетевые модели и сервисы. А вот мобильные устройства Pixel, по мнению Муртазина, большого интереса не представляют и не особо отличаются от конкурентов.