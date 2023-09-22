Что нам показала первая разборка iPhone 15 Pro

Одно из ключевых нововведений — графитовая плёнка, покрывающая значительную часть устройства для лучшего отвода тепла. Однако, несмотря на это нововведение, iPhone 15 Pro Max всё равно сталкивается с проблемами перегрева.

При демонтаже дисплея iPhone 15 Pro стало заметно, насколько легко снимается передняя панель.

Стоит, правда, быть осторожным, так как маленький гибкий кабель, соединяющий дисплей с телефоном, может легко порваться. Далее следует алюминиевая крышка с графитовой пленкой, которая, как предполагается, помогает контролировать температуру.

Батарея в форме буквы L также вернулась в iPhone 15 Pro. Как и в предыдущих моделях, она оснащена специальными вкладками для лёгкого извлечения. При использовании изопропилового спирта аккумулятор тоже легко удаляется, что упрощает процесс замены.

Платы чипа A17 Pro и USB-C порта также могут быть легко удалены, хотя Apple скрыла некоторые винты. Несмотря на то, что новый порт интегрирован в материнскую плату и не может быть легко заменён, в целом разборка iPhone 15 Pro получила высокие оценки.