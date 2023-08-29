Что случится с актуальными iPhone 14 после релиза новой модели

Согласно информации от BGR, компания планирует снизить цены на текущие модели и даже прекратить производство некоторых из них.

После анонса iPhone 15, стоимость предыдущих моделей упадёт. Например, iPhone 14 будет стоить от $699 за версию с 128 ГБ памяти. Это на $100 дешевле, чем новый iPhone 15 с тем же объёмом памяти, но уже с чипом A16 Bionic.

Самое интересное, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут сняты с производства. Этот шаг предпринимается для того, чтобы не отнимать продажи у новых моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Напомним, что презентация новых смартфонов запланирована на 12 сентября, а в продажу они поступят через 10 дней после анонса.