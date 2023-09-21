Что-то от iPhone, что-то от старых Xiaomi: свежие фото раскрыли дизайн Samsung Galaxy A15

Что-то от iPhone, что-то от старых Xiaomi: свежие фото раскрыли дизайн Samsung Galaxy A15Устройство на любителя
Слухи о новом смартфоне Samsung Galaxy A15 подтвердились благодаря утечкам от надёжного источника.
Новинка представляет собой сочетание элементов дизайна от разных производителей. С одной стороны, устройство напоминает предыдущие устройства линейки Galaxy A, с другой — в нём есть черты, характерные для старых моделей Xiaomi и даже iPhone.
Samsung Galaxy A15 получит прямоугольную форму, а кнопки управления и сканер отпечатков пальцев расположатся на правой стороне корпуса. Задняя панель украшена трёмя вертикально расположенными камерами, не заключёнными в отдельный модуль.
Дисплей смартфона имеет выемку в форме буквы «U», известную как «Infinity-U дисплей». Его диагональ составляет 6,4 дюйма.
На нижней части корпуса расположены USB-C порт, 3,5-мм аудиоразъём и динамик. Габариты устройства составляют 160,2 x 76,8 x 8,4 мм, а с учётом небольшого выступа на рамке ширина увеличивается до 77,4 мм.