Чтобы не испортить зрение: создан внешний дисплей из «электронной бумаги» для смартфонов

22:58, 21 декабря 2022
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Чтобы не испортить зрение: создан внешний дисплей из «электронной бумаги» для смартфоновИзображение как в электронных книгах
Китайская компания Dasung представила внешний дисплей для смартфонов под управлением Android и iOS, передающий изображение со смартфона в чёрно-белых тонах, как в электронных книгах.
Фото: Gizmochina.com
Внешний дисплей называется Link E-Ink, устройство получило 6,7-дюймовый E-Ink-дисплей, помещённый в тонкий алюминиевый корпус шириной 8 мм.
При подключении к смартфону Link E-Ink дублирует экран устройства и передаёт изображение без задержек или искажений. Гаджет транслирует изображение с плотностью 300 пикселей на дюйм. При этом управлять смартфоном можно непосредственно с экрана Link E-Ink.