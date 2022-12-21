Чтобы не испортить зрение: создан внешний дисплей из «электронной бумаги» для смартфонов

Внешний дисплей называется Link E-Ink, устройство получило 6,7-дюймовый E-Ink-дисплей, помещённый в тонкий алюминиевый корпус шириной 8 мм.

При подключении к смартфону Link E-Ink дублирует экран устройства и передаёт изображение без задержек или искажений. Гаджет транслирует изображение с плотностью 300 пикселей на дюйм. При этом управлять смартфоном можно непосредственно с экрана Link E-Ink.