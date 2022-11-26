Чтобы обезопасить себя от мошенников, можно использовать несколько SIM-карт

По его словам, этот метод называется «цифровой гигиеной» и заключается в том, чтобы иметь не одну, а три SIM-карты. Эксперт рассказал, что, независимо от того, на каком количестве различных сервисов, в том числе платёжных, пользователь зарегистрировался, стоит пойти в банк и привязать все свои карты к другому номеру телефона, а существующий использовать для иных целей. При этом стоит использовать и третью SIM-карту.

Каждую карту можно использовать для конкретных целей.

«Первая понадобится для связи с близкими родственниками и использования мобильного банка. Вторая нужна для регистрации на порталах, куда вносите свои паспортные данные. Это приложения авиакомпаний, сервисы по поиску и покупке авиа- и железнодорожных билетов. Третья — для связи со службами доставки, регистрации на маркетплейсах, интернет-сервисах, досках объявлений», — подчеркнул Каськов.

Третью SIM-карту также можно использовать для связи с внешним миром. Специалист отметил, что именно этим номером телефона стоит делиться с новыми знакомыми и указывать его в мессенджерах и социальных сетях.