Чтобы память не забивалась: Samsung уменьшит вес 200 Мп фото, получаемых на флагманский Galaxy S23 Ultra

Всё дело в том, что корейский техногигант смог добиться размеров в 20-40 МБ для 200-Мп фото. Это немногим больше, чем у снимков, сделанных с помощью 108-мегапиксельного сенсора. Для сравнения, у конкурентов такие фото занимают от 70 до 100 МБ памяти смартфона.

Таким образом, камера Samsung Galaxy S23 Ultra становится одной из самых впечатляющих характеристик новинки. Возможно, именно это устройство позволит Samsung расширить границы мобильной съёмки.

Напомним, что анонс линейки Galaxy S23 намечен на 1 февраля в рамках ежегодной презентации Galaxy Unpacked.