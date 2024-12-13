Чуда не произошло: процессор в Huawei Mate 70 произведен по 7-нм техпроцессу

Несмотря на заявления о 6-нм техпроцессе, подробный анализ показал, что SMIC, партнёр Huawei, всё ещё ограничен производственными возможностями 7-нм технологии (N+2).

Технический отчёт TechInsights объясняет, что санкции США лишили Huawei доступа к современным литографиям от TSMC и Samsung. SMIC, хотя и добился успехов в разработке 5-нм процесса, не может обеспечить коммерчески жизнеспособные объёмы производства.

Kirin 9020 отличается на 15% большим размером кристалла по сравнению с Kirin 9010. Это позволило увеличить кэш-память, что улучшило производительность, но на том же уровне литографии.

По данным экспертов, SMIC, в том числе благодаря поддержке китайского правительства, сможет выйти за рамки 7-нм технологий ближе к 2026 году.