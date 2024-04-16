Чуда не случится: iPhone 17 не получит передовые 2-нм процессоры от TSMC

Согласно последним данным, линейка iPhone 17 все же не сможет похвастаться званием «первой, созданной по передовому 2-нм техпроцессу». Это значит, что чип A19 Pro, ожидаемый в 2025 году для iPhone 17, сохранит 3-нм архитектуру. Радует хотя бы то, что с усовершенствованиями.

Apple, предположительно, будет использовать технологию TSMC 3nm ‘N3P’ для A19 Pro, который, вероятно, появится в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Пока TSMC сосредоточена на увеличении производства пластин по 3-нм технологии до 100 000 единиц к концу 2024 года, компания также активно развивает свой 2-нм процесс.

Эксперты полагают, что завод 2-нм в Синьчжу постепенно наращивает темпы, и ожидается, что общая начальная производительность обоих заводов составит от 30 000 до 35 000 пластин.

Первым крупным заказчиком 2-нм чипов от TSMC, вероятно, станет Apple. Однако, компания вряд ли применит технологию в ближайшей перспективе.