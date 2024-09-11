Чудо техники: Huawei анонсировала первый в мире смартфон, складывающийся втрое

Устройство имеет Z-образную конструкцию благодаря двум шарнирам: один сгибает дисплей внутрь, а другой — наружу.

В сложенном виде диагональ одной секции составляет 6.4 дюйма, а толщина устройства — 12.8 мм. В полностью разложенном виде диагональ достигает 10.2 дюйма.

Смартфон оснащен тремя камерами на задней панели: основной камерой с разрешением 50 Мп, 12-мегапиксельной широкоугольной и перископической камерой с 5.5-кратным увеличением. На передней панели установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.