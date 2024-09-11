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Опубликовано 11 сентября 2024, 08:08
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Чудо техники: Huawei анонсировала первый в мире смартфон, складывающийся втрое

Дорогое, правда, чудо получилось
Huawei анонсировала уникальный смартфон Mate XT с гибким дисплеем, который складывается втрое.
Чудо техники: Huawei анонсировала первый в мире смартфон, складывающийся втрое
© YouTube

Устройство имеет Z-образную конструкцию благодаря двум шарнирам: один сгибает дисплей внутрь, а другой — наружу.

В сложенном виде диагональ одной секции составляет 6.4 дюйма, а толщина устройства — 12.8 мм. В полностью разложенном виде диагональ достигает 10.2 дюйма.

Смартфон оснащен тремя камерами на задней панели: основной камерой с разрешением 50 Мп, 12-мегапиксельной широкоугольной и перископической камерой с 5.5-кратным увеличением. На передней панели установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Чудо техники: Huawei анонсировала первый в мире смартфон, складывающийся втрое
© YouTube

Mate XT получил аккумулятор емкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. В комплекте идут наушники Huawei FreeBuds 5 и зарядные устройства.

Стоимость базовой модели на 16/256 ГБ составляет около $2800, а флагманская модель с накопителем на 1 ТБ обойдется в $3370.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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