Цифра дня: Cколько человек переходит на «замену Android» от Huawei ежесекундно?

В сети появилась свежая статистика от Huawei о том, насколько популярной является её собственная «замена Android» — HarmonyOS 2.0.

Оказалось, что с момента релиза в июне 2021 года, на систему перешло уже около 70 млн пользователей. Таким образом, ежесекундно на Harmony перебегают по 8 человек, следует из отчёта. Об этом пишет MyDrivers.

Что интересно, только за первую неделю мобильная система Huawei заполучила 10 млн пользователей. За первый месяц их число увеличилось 30 млн человек.

По мнению части экспертов, отметка в 100 млн будет преодолена уже до конца 2021 года. Учитывая, что HarmonyOS доступна на более 100 устройств, такой результат кажется вполне реалистичным.