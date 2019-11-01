Цифра дня: cколько Huawei потратит на замену Google-сервисов в России?

Буквально сегодня состоялась первая конференция Huawei для разработчиков в России, в рамках которой компания рассказала, что намерена инвестировать более 10 млн долларов в развитие своей собственной экосистемы, которая должна прийти на замену сервисам Google.

”Мы рады, что российское сообщество разработчиков активно участвует в интеграции с экосистемой HUAWEI, и будем продолжать инвестиции, чтобы обеспечить эффективное совместное развитие. Ведущие российские интернет-компании работают над внедрением HMS в свои платформы, а пользователи уже могут выбрать нужные им приложения в AppGallery. За последние месяцы к нему присоединилось множество ведущих сервисов от российских разработчиков: Вконтакте и Oдноклассники, AviaSales, Delivery Club, Ozon, Лабиринт, Wildberries, Беру, Ivi, Кинопоиск, Wink и многие другие”, — отдельно отметил Тони Ран, президент HONOR в России, странах СНГ и Турции.