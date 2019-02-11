Цифра дня: Какая рыночная доля Samsung в Китае?

Компания Samsung, на данный момент признанный лидер мирового рынка смартфонов, находится в весьма плачевном состоянии на китайском рынке. Китай при этом является крупнейшим рынком по продажам смартфонов в мире.

Доля Samsung в Китае стремительно упала за последние годы — с 20% в 2013 году до 0,8% в 2018. Всего за прошедший год Samsung сумела продать в Китае только 3,4 млн смартфонов.

Лидерами китайского рынка стали Huawei с долей 25,8%, Oppo и Vivo с 20,3% и 19,5% соответственно. На четвертом месте находится Xiaomi с 12,1%, а пятое заняла Apple, на долю которой пришлось 8,2% всех китайских продаж смартфонов.