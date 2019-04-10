Цифра дня: Какая зарплата у главы Xiaomi?

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) оказался самым высокооплачиваемым сотрудником компании. Об этом сообщили гонконгские СМИ со ссылкой на годовой отчёт для гонконгской биржи.

Годовая зарплата главы Xiaomi составила порядка 1,5 миллиарда долларов. Пятеро других самых высокооплачиваемых сотрудников Xiaomi получают все вместе примерно столько же. По сравнению с прошлым годом зарплатный фонд Xiaomi вырос в 51 раз.

Представитель Xiaomi подтвердил журналистам, что глава Xiaomi получает более миллиарда юаней в год, что составляет около 150 млн долларов, однако насколько именно больше, он не уточнил.