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Цифра дня: какой штраф выплатит МТС по делу о взятках в Узбекистане?

При этом деньги уйдут не России или Узбекистану, а правительству США
МТС заключила мировое соглашение с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о коррупционной деятельности в Узбекистане. По условиям регуляторов, МТС обязан выплатить штраф размеров почти в миллиард долларов США. Об этом сообщают представители оператора и Комиссия по ценным бумагам и биржам (США).

МТС признала вину в обвинении, которое в 2014 году инициировал американский Минюст совместно с голландской прокуратурой. В рамках дела МТС, Vimpelcom (Билайн) и скандинавская компания TeliaSonera перечисляли в виде взятки крупные суммы компании, связанной с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. По словам обвинения, за восемь лет работы в Узбекистане российский оператор направил $420 млн в виде взятки.

Представители МТС сообщили, что штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года. Кроме того, теперь сотовый оператор будет находиться в течение как минимум трех лет под независимым аудитом.

Напомним, в 2016 году Vimpelcom в рамках этого же дела выплатил американским и нидерландским регуляторам штраф в размере $795 млн. TeliaSonera была оштрафована в 2017 году на $965 млн.

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