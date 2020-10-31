Цифра дня: На сколько флагманские смартфоны 2021 года будут быстрее современных?

В популярном тесте на производительность AnTuTu появились результаты процессора Snapdragon 875. Благодаря этому стало известно, на сколько флагманские смартфоны 2021 года будут быстрее современных.

Так, согласно опубликованным данным, чипсет Snapdragon 875, под кодовым названием Lahaina, набрал более 847 000 баллов в AnTuTu. К слову, предшественник процессора, который на данный момент занимает первое место в рейтинге, имеет порядка 663 000 баллов. То есть, смартфоны на базе этого процессора будут быстрее почти на 28% современных моделей.