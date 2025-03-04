Цифра дня: на сколько лет обновлений рассчитаны последние смартфоны HONOR

Компания HONOR объявила о продлении срока обновлений своих флагманских смартфонов до 7 лет. Это касается операционной системы Android и патчей безопасности для устройств серии HONOR Magic, включая новую модель HONOR Magic 7 Pro.

Это решение стало частью стратегии HONOR ALPHA PLAN, направленной на развитие экосистемы устройств с искусственным интеллектом (ИИ) и повышение удобства для пользователей. Теперь HONOR входит в число немногих производителей, которые предлагают столь длительную поддержку своих смартфонов. По словам генерального директора компании Джеймса Ли, HONOR стремится к созданию устройств, которые не только соответствуют ожиданиям пользователей, но и превосходят их.

Продление периода обновлений имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, оно продлевает срок службы смартфонов, снижая необходимость частой замены устройств. Во-вторых, длительная поддержка обновлений безопасности делает смартфоны более защищенными от киберугроз. В-третьих, это способствует снижению количества электронных отходов, что соответствует принципам устойчивого развития.

Первыми расширенную поддержку получат пользователи HONOR Magic 7 Pro в странах Евросоюза. В будущем компания планирует внедрить 7-летние обновления и для других флагманских моделей, включая складные устройства.