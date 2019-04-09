Цифра дня: насколько популярен iPhone у молодёжи?

Инвестиционный банк Piper Jaffray поделился результатами исследования предпочтений подростков в США. Исследование проводилось среди 8 тысяч старшеклассников.

Средний возраст опрошенных составил 16,3 лет, 54% оказались юношами, 46% — девушками. Как показал опрос, 86% американских подростков полагают, что их следующим смартфон станет iPhone. Это немного больше по сравнению с результатами осени 2018 года, когда показатель достигал 82%. Показатель устойчиво растёт с весны 2016 года, когда смартфоны Apple предпочло 75% подростков.

Также опрос выявил, что 27% подростков пользуются смарт-часами, а 22% планируют купить Apple Watch в ближайшие полгода. Для сравнения, год назад желающих купить Apple Watch насчитывалось 20%.