Цифра дня: насколько выросли продажи складного HONOR Magic V3 в РФ?

МТС запустила продажи нового складного смартфона HONOR Magic V3 в России и результаты предзаказов показали впечатляющий спрос на новинку.

Интерес к модели оказался на 61% выше, чем к предшественнику HONOR Magic V2. Основной популярностью пользовалась версия в зелёном цвете, на которую пришлось 70% заказов, в то время как на чёрную — 30%.

Больше всего предзаказов оформили жители Москвы (46%), за ней следуют Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%), Пермь (5%) и Тольятти (4%).

Стоимость HONOR Magic V3 в МТС составляет 189 990 рублей. Покупателям доступна рассрочка 0-0-24, а также специальное предложение: при покупке смартфона с 29 октября по 18 ноября в подарок идёт планшет HONOR Pad 9 WiFi.

В комплект также входит премиальное обслуживание: полугодовая страховка экрана, бесплатная замена защитных плёнок и поддержка по горячей линии.

Напомним, что HONOR Magic V3, оснащённый процессором Snapdragon 8 Gen 3, выделяется не только ультратонким корпусом (всего 9.2 мм в сложенном виде), но и новыми функциями MagicOS 8.0 на основе ИИ.