Цифра дня: Насколько выросли в России платежи смартфонами

Российские пользователи стали заметно чаще оплачивать покупки бесконтактно. За последний год количество платежей смартфонами выросло почти в 3 раза.

К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах — от «О’КЕЙ» до Cartier. Учитывались данные о платежах пользователей за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее. Всего Яндекс.Деньги выпустили 800 тысяч пластиковых и 17 млн виртуальных карт.