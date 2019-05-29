Цифра дня: Насколько выросли в России платежи смартфонами

Российские пользователи стали заметно чаще оплачивать покупки бесконтактно. За последний год количество платежей смартфонами выросло почти в 3 раза.
К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах — от «О’КЕЙ» до Cartier. Учитывались данные о платежах пользователей за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее. Всего Яндекс.Деньги выпустили 800 тысяч пластиковых и 17 млн виртуальных карт.
За последний год платежей через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег стало больше в 2,5 раза. При этом оборот увеличился в 3,1 раза. Пользователи Яндекс.Денег могут также платить смартфоном бесконтактно через собственное приложение сервиса: за год число таких платежей выросло в 2,9 раза, оборот — в 2,5 раза.