Цифра дня: Скольким россиянам смартфоны помогают быстрее работать?

Новое исследование HONOR, приуроченное к выходу серии ударопрочных смартфонов HONOR X7d, показало, что современные технологии играют ключевую роль в повседневной работе россиян. Согласно данным, 60,5% опрошенных признали, что смартфон помогает им работать быстрее. Для 68,1% респондентов смартфон столь же важен, как профессиональный инструмент, а для 83,7% — это ещё и вопрос личной безопасности.

Более трети работников (32,9%) заявили, что гаджет значительно облегчает их задачи, а 20,4% признались, что без него не могут выполнять работу. Особенно критично наличие устройства для курьеров (50,5%), таксистов (45,6%), врачей скорой помощи (24,2%), грузчиков (23,6%) и спасателей (21,4%).

Исследование также показало, что технологии в целом делают труд легче. Эффект от их внедрения отметили 66,3% участников опроса, из них 22,1% считают изменения значительными. Кроме смартфонов, на помощь приходят сервисы автоматизации (31,2%), умные часы (19,6%), голосовые колонки (17,9%) и ноутбуки (17,6%).

Чаще всего смартфон используется для связи с коллегами (55,1%), фотофиксации объектов (41,9%), получения заказов (38,6%) и экстренной связи (37,4%). Для работников вахтовым методом (24,9%) мобильное устройство имеет особое значение: 41% из них используют его для связи с семьёй.

Также исследование предоставляет такие любопытные данные, как рейтинг самых тяжёлых профессий. На первом месте оказались шахтёры и горняки (37,3% голосов). Далее идут строители, монтажники и кровельщики (11%), врачи скорой помощи (10,1%), сотрудники МЧС (8,6%) и буровики (4,7%). Интересно, что сами шахтёры реже называют свой труд тяжёлым: лишь 19,4% согласны с общественным мнением. Несмотря на сложности, многие отмечают, что их профессия стала школой стойкости. 71,2% опрошенных считают, что работа закалила их характер и научила преодолевать трудности.

Не меньшее значение имеет и эксплуатация смартфонов в тяжёлых условиях. Повреждения устройства хотя бы раз в год получили треть работников, из них 18,7% сталкивались с этим неоднократно. Чаще всего фиксируются трещины экрана (45,1%), снижение ёмкости батареи (42,8%) и попадание пыли внутрь (35,6%).

Эти риски формируют осторожное поведение: 43,9% опрошенных сознательно ограничивают использование смартфона на работе. Наибольшие опасения выражают шахтёры (63,9%), рыболовы (55,6%) и сотрудники МЧС (54,8%). Дополнительную трудность создаёт то, что 43,5% работников не могут позволить себе быструю замену сломанного гаджета.

Что касается покупки устройства, то ключевым критерием становится автономность. Длительную работу аккумулятора назвали главным требованием 19,1% респондентов. Особенно это важно для водителей грузовиков (54,8%) и работников коммунальных служб (50,9%). Вторым фактором стало соотношение цены и качества (17,2%), третьим — производительность (13,9%).

В итоге всё больше работников рассматривают покупку смартфона с усиленной защитой корпуса как инвестицию в надёжность. Более трети (35,3%) готовы переплатить за устойчивое к повреждениям устройство, чтобы сократить расходы на ремонт в будущем.