Цифра дня: Сколько аккумуляторов Apple заменила в iPhone за год?

На недавнем общем собрании Apple глава компании Тим Кук (Tim Cook) раскрыл статистику по заменам аккумуляторов в смартфонах. Об этом рассказал Джон Грубер (John Gruber), который ведет популярный блог Daring Fireball.

По словам Кука, за 2018 год Apple провела замены аккумуляторов для 11 миллионов iPhone. Это в разы превышает ожидаемые 1-2 миллиона ежегодно. Такой высокий результат обращений стал следствием программы Apple по замене аккумуляторов за 29 долларов.

Кроме того, замена аккумулятора положительно сказывается на скорости работы смартфонов Apple — если батарея не истощена, на смартфоне не включается функция замедления работы при ряде условий.