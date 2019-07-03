Цифра дня: Сколько активных пользователей Xiaomi сейчас в мире

Финансовый директор компании Xiaomi Чжоу Гуанпин (Zhou Guangping) ответил на вопросы китайских журналистов в интервью. По словам топ-менеджера, на данный момент в мире сейчас насчитывается более 500 миллионов активных пользователей устройств Xiaomi.

При этом доход от интернет-сервисов компании в первом квартале 2019 года вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это во многом связывают именно с быстрым ростом базы активных пользователей.

Согласно финансовому отчёту в мае, доход Xiaomi составил 6,37 млрд долларов, что на 27,2% больше, чем в предыдущем году. Это был первый отчёт компании после перехода на новую стратегию Mobile + AIoT, в которой акцент делается не только на смартфоны, но и на Интернет вещей и системы искусственного интеллекта.