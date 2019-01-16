Цифра дня: Сколько человек пользуются интернетом в России?

Аналитическая компания GfK поделилась результатами опроса, в котором выяснялся уровень проникновения интернета в России. К началу 2019 года аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет составила 90 миллионов человек, что на 3 миллиона человек больше по сравнению.

В результате, проникновение интернета достигло отметки 75,4% взрослого населения страны. Как отметили аналитики, доля пользователей интернета на мобильных устройствах достигла 61%. Годом ранее этот показатель составлял 56%. Прежде всего растет аудитория пользователей, которые выходят в Интернет со смартфонов. А вот пользование планшетами даже немного сократилось по сравнению с прошлым годом.

Стремительный рост аудитории пользователей, которые пользуются только мобильным доступом к Сети. Если год назад этот тип пользователей только обнаружил себя на рынке (18% от всех пользователей интернета), то за год этот сегмент вырос в два раза и сейчас оставляет более трети (35%) от всех пользователей Интернета в России.