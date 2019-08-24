Цифра дня: сколько человек заказали новый флагман Redmi Note 8 задолго до анонса?

Компания Xiaomi объявила на своей страничке в китайской социальной сети Weibo, что количество предзаказов на ещё неанонсированные смартфоны Redmi Note 8 уже превысило миллион.

На официальном сайте Mi.com на специальной страничке же стоит отметка, что количество предварительных регистраций уже составляет более 1,51 млн.