Цифра дня: сколько человек заказали новый флагман Redmi Note 8 задолго до анонса?

1,51
млн человек заказали новый флагман Redmi Note 8 за долго до анонса
Компания Xiaomi объявила на своей страничке в китайской социальной сети Weibo, что количество предзаказов на ещё неанонсированные смартфоны Redmi Note 8 уже превысило миллион.
На официальном сайте Mi.com на специальной страничке же стоит отметка, что количество предварительных регистраций уже составляет более 1,51 млн.
Речь идёт как о моделях Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Их полноценный анонс ещё только ожидается 29 августа 2019 года. Смартфоны должны стать первыми Redmi и Xiaomi с камерой на 64 Мп. Также компания подтвердила использование процессора MediaTek Helio G90T.