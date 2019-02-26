Цифра дня: Сколько домов подключилось к тарифу Билайна с мобильным + домашним интернетом за год?

Оператор ВымпелКом подвёл итоги развития предложения «Всё в одном» за 2018 год. «Всё в одном» продвигается оператором как первое в России полноценное конвергентное предложение. Абонент подключает мобильную связь и получает домашний интернет и интерактивное ТВ бесплатно.

В 2018 году Билайн обеспечил фиксированной связью более 5 100 новых домов — за год компания построила в 4 раза больше объектов, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти половина домов построены в новых городах, в которых ранее услуги проводного интернета Билайн не предоставлялись. Таким образом, предложение «Всё в одном» доступно для подключения уже в более 150 городах России.

Недавно Билайн представил обновленную версию сервиса со встроенной системой рекомендаций контента. В ее основе помимо традиционного анализа профиля потребления пользователя заложена технология машинного обучения, разработанная Билайн.