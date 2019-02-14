Цифра дня: Сколько фитнес-трекеров и смарт-часов продали в России за год?

Объединённая компания Связной-Евросеть проанализировала российский рынок носимых устройств в 2018 году. Так, по итогам прошлого года в России было продано порядка 2,5 млн носимых устройств на общую сумму около 17,2 млрд рублей. Рост в натуральном выражении составил 200% в сравнении с 2017 годом, в деньгах рост составил 130%.

Наиболее растущим сегментом оказались фитнес-трекеры, доля которых в штучном выражении за прошлый год увеличилась с 47,5% до 52%. Россияне приобрели более 1,3 млн фитнес-трекеров на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Категория локаторов также находится в зоне роста, доля этих устройств в штуках выросла с 16,6% до 19%. Всего таких устройств было продано 474 тыс. на сумму 1,3 млрд рублей. Снижение доли с 34,4% до 27,6% показал сегмент умных часов, которых было продано порядка 690 тыс на сумму 12,9 млрд рублей.

По итогам 2018 года рынок фитнес-трекеров в штуках вырос на 228%, локаторов на 243%, умных часов на 140%.