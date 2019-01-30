Цифра дня: Сколько iPhone сейчас используется в мире?

Apple впервые раскрыла статистику по использованию своих смартфонов в мире. Во время прошедшего конференц-звонка с инвесторами, старший вице-президент и финансовый директор компании Лука Маэстри (Luca Maestri) сообщил, что база активных iPhone уже превысила 900 миллионов устройств.

Глава компании Тим Кук (Tim Cook) также отметил, что всего у Apple по состоянию на конец декабря 2018 года насчитывается 1,4 миллиарда активных устройств. Сюда входят смартфоны iPhone, плееры iPod touch, планшеты iPad, компьютеры Mac, телеприставки Apple TV и смарт-часы Apple Watch

Для сравнения, в мае 2018 года Google сообщила о достижении рубежа в 2 миллиарда устройств на базе операционной системы Android.

Во время этого же мероприятия Apple пообещала снизить цены на iPhone в некоторых странах из-за скачков валюты.