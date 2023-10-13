Цифра дня: Сколько людей втайне изучают смартфоны своих супругов

ПАО «МТС» провело опрос, приуроченный к выходу смартфона Honor 90, с целью узнать, как мобильные телефоны влияют на романтические и семейные отношения россиян в 2023 году.

Оказалось, что 62% респондентов спокойно относятся к приватным телефонным разговорам своих супругов или партнёров. Однако, есть куда более интересное открытие: почти четверть опрошенных уверены, что их вторая половинка хотя бы раз тайно заглядывала в их смартфон.