Цифра дня: Сколько людей втайне изучают смартфоны своих супругов
людей втайне изучают смартфоны своих супругов
ПАО «МТС» провело опрос, приуроченный к выходу смартфона Honor 90, с целью узнать, как мобильные телефоны влияют на романтические и семейные отношения россиян в 2023 году.
Оказалось, что 62% респондентов спокойно относятся к приватным телефонным разговорам своих супругов или партнёров. Однако, есть куда более интересное открытие: почти четверть опрошенных уверены, что их вторая половинка хотя бы раз тайно заглядывала в их смартфон.
В действительности, 17% россиян признались, что проверяли телефон своего партнёра без его ведома, и стыдятся этого.
Исследование также показало, что основной интерес вызывают переписки в мессенджерах (62% респондентов). Соцсети и SMS также привлекают внимание, но в меньшей степени. Наибольший интерес к чужим смартфонам проявляют люди в возрасте от 26 до 34 лет.