Цифра дня: сколько магазинов откроет Xiaomi в России за год?

Компания Xiaomi за 2019 год откроет сотню новых монобрендовых салонов на территории России. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Партнёром по развитию розничной сети в регионах выступит компания «Марвел-Дистрибуция». Xiaomi собирается отвоевать позиции Huawei, у которой сейчас сложные времена в связи с санкциями США.

В 2019 году «Марвел-Дистрибуция» откроет 100 салонов Xiaomi в Астрахани, Волгограде, Калининграде, Курске, Краснодаре, Томске, Туле, Омске, Благовещенске и других городах. В 2020 году планируется дальнейшее расширение сети салонов.

Xiaomi планирует инвестировать в маркетинг и даст партнерам приоритет при отгрузке смартфонов.