Цифра дня: сколько миллиардов iPhone продала Apple с момента запуска линейки?

Apple сообщила о поставке трёхмиллиардного iPhone. Об этом стало известно во время отчёта о финансовых результатах компании. Несмотря на критику, связанную с её подходами к дизайну и работе с искусственным интеллектом, производитель продолжает удерживать высокие объёмы продаж.

Первая модель iPhone появилась на рынке в 2007 году. На преодоление отметки в миллиард устройств ушло девять лет. Следующий миллиард был продан уже за пять лет, а третий — всего за четыре. Эти данные свидетельствуют о росте интереса к смартфонам Apple, несмотря на насыщенность рынка.

Эксперты отмечают, что устройства компании особенно популярны среди молодёжи, особенно в США. Это может объяснять устойчивый рост продаж даже на фоне общей конкуренции со стороны Android-смартфонов.