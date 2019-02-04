Цифра дня: Сколько мобильных приложений адаптированы для людей с ограниченными возможностями?

Роскачество разобралось, как обстоят дела с адаптацией мобильных приложений для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Это подразумевает реализацию полной поддержки удобных функций для этой категории граждан, таких как использование динамического шрифта, если в приложении нет собственных настроек размера шрифта, поддержку VoiceOver и Talkback – программ экранного доступа, которые позволяют слабовидящим пользователям управлять приложением при помощи жестов и слышать описание того, что происходит на экране, и голосового ввода/управления; если присутствует видеоконтент или аудиозаписи - должна быть реализована возможность отображения субтитров.

Как оказалось, полностью адаптированы для пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья лишь единицы популярных мобильных приложений, а не адаптировано целых 95%.

Практически все исследованные мобильные приложения в категориях «личные финансы», «поиск работы», «менеджеры задач» и «покупка авиабилетов», оказались не адаптированы для незрячих людей. Что касается слабовидящих, ситуация чуть лучше – ряд мобильных приложений поддерживает динамический шрифт и голосовой ввод, например – HeadHunter, Aviasales, Todoist, TickTick.