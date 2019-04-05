Цифра дня: Сколько поддельных iPhone заменила мошенникам Apple на настоящие?

В 2017 году компания Apple произвела замену почти полутора тысяч поддельных iPhone, прежде чем заметила мошенническую схему. Об этом говорится в судебных документах.

Дело ведётся на федеральном уровне в США. Двое китайцев, учащихся в Орегоне по студенческим визам, отправили в Apple более 3 тысяч поддельных iPhone, утверждая, что они «не включаются». По гарантии они получали новые настоящие iPhone в качестве замены. Подозреваемые утверждают, что были не в курсе, что смартфоны поддельные.

Подделки студенты получали из Китая небольшими партиями, а потом отправляли на родину оригинальные смартфоны Apple, полученные в качестве замены. Всего мошенникам удалось так поменять 1493 поддельных iPhone на настоящие. Компания оценивает ущерб в размере 895 800 долларов, по 600 долларов за каждый iPhone.

Отметим, что данная схема не совсем новая. Подобную систему китайцы использовали в розничных магазинах Apple Store, меняя на новые iPhone аппараты, у которых все ценные компоненты были заменены на поддельные.