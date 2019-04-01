Цифра дня: Сколько подростков вовлечены в деструктивные группы в соцсетях?

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о группах деструктивного воздействия на детей и подростков в социальных сетях на первом форуме «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети».

В своем выступлении глава InfoWatch привела данные статистики системы мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум»: деструктивному воздействию подвергаются в Интернете семь миллионов подростков, а прирост вовлеченности, например, по теме наркотиков, убийств, травли и суицида, составляет два миллиона пользователей в год.

Эксперт подчеркнула, что система считает вовлеченными участниками групп тех, кто поставил лайк, сделал репост или прокомментировал опасный контент.

Наталья Касперская рассказала о методах вовлечения молодых людей в деструктивные группы. Она отметила, что так называемая «воронка вовлечения» устроена таким образом, на ее верхнем уровне отсутствует запрещенный контент, вместо этого, как правило, привлекательные фото, видео или призывы общего характера. Затем создатели групп, исходя из того, что заинтересовало подростка (наркотики, насилие и пр.), вовлекают его в дальнейшие действия, закрытые чаты, после этого действия переходят в офлайн. Блокировка подобных групп крайне затруднена, а социальные сети, в которых они зарегистрированы, не несут ответственности за их деятельность.