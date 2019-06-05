Цифра дня: сколько пользователей Huawei обновили смартфоны до нового Android?

Компания Huawei сообщила, что количество пользователей, обновивших операционную систему на своих смартфонах до EMUI 9 на базе Android 9 Pie, превысило 80 млн по всему миру и продолжает расти.

По оценкам компании, к концу июня это число достигнет 100 млн. Huawei также продолжает расширять список устройств для апгрейда.

Интерфейс EMUI 9 доступен для смартфонов Huawei Mate 9, вышедших в 2016, P10 и Mate 10, выпущенных в 2017 году, а также для Huawei P20, Mate RS и nova 3, выпущенных в 2018 году. Для смартфонов Mate 9 и P10 это будет уже второе масштабное обновление.

Также компания обнародовала сроки обновлений EMUI 9 в России.