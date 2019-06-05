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Цифра дня: сколько пользователей Huawei обновили смартфоны до нового Android?

80
млн пользователей Huawei обновили смартфоны до нового Android

Компания Huawei сообщила, что количество пользователей, обновивших операционную систему на своих смартфонах до EMUI 9 на базе Android 9 Pie, превысило 80 млн по всему миру и продолжает расти.

По оценкам компании, к концу июня это число достигнет 100 млн. Huawei также продолжает расширять список устройств для апгрейда.

Интерфейс EMUI 9 доступен для смартфонов Huawei Mate 9, вышедших в 2016, P10 и Mate 10, выпущенных в 2017 году, а также для Huawei P20, Mate RS и nova 3, выпущенных в 2018 году. Для смартфонов Mate 9 и P10 это будет уже второе масштабное обновление.

Также компания обнародовала сроки обновлений EMUI 9 в России.

Количество элементов конфигурации EMUI 9 сократилось на 10%. EMUI 9 обеспечивает более комфортное взаимодействие с мобильным устройством за счет интуитивного пользовательского интерфейса, удобной полноэкранной навигации жестами и технологии ускорения обработки графических данных GPU Turbo.

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