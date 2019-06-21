Цифра дня: сколько потратят в России на сотовую связь вдоль дорог?

Программа «Цифровая экономика» предполагает покрытие автомобильных и железнодорожных магистралей беспроводной связью с возможностью вызова экстренных служб и передачи данных. На эти цели федеральный бюджет потратит 30,5 млрд рублей.

В рамках программы требуется выбрать приоритетные объекты транспортной инфраструктуры из числа автомобильных и железных дорог. Они получат покрытие с возможностью беспроводной передачи данных, необходимое «для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий». Среди требований — обеспечение передачи координатно-временной информации от навигационной системы ГЛОНАСС, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения.

К осени 2019 года подготовят концепцию и технические требования по проекту. Обеспечение беспроводной передачи данных вдоль приоритетных транспортных магистралей планируется завершить до конца 2021 года.

Параллельно будут проводиться работы по второй части проекта - обеспечения покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения с целью наличия возможности вызова экстренных служб.

Сотовая связь всех автомобильных дорог федерального значения должна появиться до конца 2024 года.