Цифра дня: Сколько приходится на американские запчасти в Huawei P30 Pro

Японская компания Fomalhaut Techno Solutions исследовала компоненты, из которых собирается смартфон Huawei P30 Pro. Как оказалось, из 1631 компонента только 15 приходятся на долю американских компаний.

Таким образом, зависимость китайской Huawei от американских поставщиков оказалась совсем невелика. В штучном выражении на долю компаний из США приходится 0,9% компонентов, а в денежном выражении — 16% от суммарной стоимости составных частей смартфона. Среди самых заметных из них — сетевые чипы калифорнийской Qorvo, DRAM от Micron Technology и защитное стекло от Corning. Конечно, тут не учитывается операционная система Android американской Google.

Также отмечается, что 62% компонентов смартфона произведены различными компаниями за пределами Китая, включая Японию, Гонконг и Южную Корею.