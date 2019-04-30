Цифра дня: сколько проспорил глава Xiaomi?

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) проспорил главе крупнейшего в Китае Gree Electric Appliances целый миллиард юаней, что составляет 149 миллионов долларов по текущему курсу. Об этом рассказало издание Bloomberg.

В декабре 2013 года Лэй Цзюнь заключил с главой Gree Electric пари. Он утверждал, что через 5 лет доход Xiaomi превзойдёт Gree Electric.

В минувшее воскресенье производитель кондиционеров отчитался по итогам 2018 года. За прошедший год доход Gree Electric составил 198 млрд юаней или $29,4 млрд. У Xiaomi же доход оказался на 20 млрд юаней или $2,97 млрд меньше.

Глава Xiaomi пока не признал официально проигрыш по данному пари.