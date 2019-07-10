Цифра дня: Сколько Redmi Note 7 продано за полгода

Компания Xiaomi похвасталась совим новым достижением. За полгода с момента выхода смартфон Redmi Note 7 был продан тиражом в 15 млн устройств по всему миру.

В мае был преодолён рубеж в 10 миллионов устройств. На это у компании ушло 129 дней.

Напомним, Xiaomi начала продажи Redmi Note 7 в январе в Китае по цене от 145 долларов, а затем он появился и в других странах. В России смартфон появился в конце марта по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей за версию 3+32 ГБ.

Теперь Xiaomi снизила цены на Redmi Note 7 для китайского рынка — до 174 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, которая на старте продаж предлагалась за 203 доллара, а версия 6+128 ГБ обойдётся теперь китайцам в 203 доллара вместо прежних 232.