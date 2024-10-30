Цифра дня: сколько россиян меняют смартфон каждый год?

Согласно недавнему опросу медиахолдинга Rambler&Co, лишь 2% россиян обновляют свои смартфоны ежегодно. Большинство пользователей предпочитают менять устройства реже, почти половина респондентов (48%) готовы оставить свой телефон, пока он не выйдет из строя. Около 44% опрошенных обновляют гаджеты каждые 3−5 лет, а 6% — каждые 1−2 года.

Основной причиной замены смартфона для 51% пользователей стало замедление работы устройства. Проблемы с приложениями стали поводом для обновления для 16% респондентов, а низкое качество камеры — только для 3%. Более 40% россиян готовы рассмотреть покупку нового телефона при наличии выгодной цены или акций. Важность новых технологий подчеркивают 38% респондентов, тогда как лишь 9% ставят на первое место улучшение камеры.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что разумным подходом является замена смартфона раз в три года.