Цифра дня: сколько россиян меняют смартфон каждый год?
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россиян меняют смартфон каждый год
Согласно недавнему опросу медиахолдинга Rambler&Co, лишь 2% россиян обновляют свои смартфоны ежегодно. Большинство пользователей предпочитают менять устройства реже, почти половина респондентов (48%) готовы оставить свой телефон, пока он не выйдет из строя. Около 44% опрошенных обновляют гаджеты каждые 3−5 лет, а 6% — каждые 1−2 года.
Основной причиной замены смартфона для 51% пользователей стало замедление работы устройства. Проблемы с приложениями стали поводом для обновления для 16% респондентов, а низкое качество камеры — только для 3%. Более 40% россиян готовы рассмотреть покупку нового телефона при наличии выгодной цены или акций. Важность новых технологий подчеркивают 38% респондентов, тогда как лишь 9% ставят на первое место улучшение камеры.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что разумным подходом является замена смартфона раз в три года.
Менять смартфон раз в три года — это абсолютно разумная тактика. Дефицит полупроводников в 2020—2022 годах привёл к тому, что прогресс в смартфонах замедлился и длится по сегодняшний день. И медленнее всех развиваются самые дорогие (70 тысяч рублей и больше) и самые дешёвые (до 10 тысяч рублей) устройства. Быстрее всего год от года технический прогресс облагораживает смартфоны категории от 30 до 60 тысяч рублей — прирост качества съёмки камер, времени работы от аккумулятора и дополнительных функций, таких как водозащита, сверхбыстрая зарядка. Также на покупку нового гаджета раз в три года влияет износ аккумулятора и замедление работы с течением времени. Так, смартфоны прошлых поколений на базе Android с каждым обновлением операционной системы теряют в производительности. iPhone замедляются меньше, но аккумулятор в них изнашивается быстрее.