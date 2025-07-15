Цифра дня: сколько россиян считают себя нефотогеничными?

Согласно исследованию, проведенному компанией HONOR, почти треть россиян считают себя нефотогеничными и по этой причине избегают автопортретов. 28,5% опрошенных признались, что не умеют позировать или недовольны тем, как выглядят на снимках. Тем не менее, это не мешает людям ежедневно делать фото — чаще других объектов: еды, природы, домашних животных или близких.

Смартфон стал постоянным спутником: 73,1% россиян берут его с собой повсюду, даже в ванную комнату. Фотографирование стало частью повседневности и социальной активности. Более 60% посещают общественные места — спортзалы, кафе, выставки — ради создания фотоконтента для соцсетей, а не по прямому назначению. Однако лишь каждый шестой способен временно отложить телефон, чтобы побыть в моменте с близкими.

Многие фотографируют «в стол»: почти треть снимают отпуск для себя, не публикуя кадры, а почти 25% фотографируют блюда, даже не собираясь ими делиться. Видео концертов, салютов и других событий часто остаются не просмотренными. В таких случаях важен сам процесс фиксации события, а не его дальнейшее использование.