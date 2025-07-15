Цифра дня: сколько россиян считают себя нефотогеничными?
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россиян считают себя нефотогеничными
Согласно исследованию, проведенному компанией HONOR, почти треть россиян считают себя нефотогеничными и по этой причине избегают автопортретов. 28,5% опрошенных признались, что не умеют позировать или недовольны тем, как выглядят на снимках. Тем не менее, это не мешает людям ежедневно делать фото — чаще других объектов: еды, природы, домашних животных или близких.
Смартфон стал постоянным спутником: 73,1% россиян берут его с собой повсюду, даже в ванную комнату. Фотографирование стало частью повседневности и социальной активности. Более 60% посещают общественные места — спортзалы, кафе, выставки — ради создания фотоконтента для соцсетей, а не по прямому назначению. Однако лишь каждый шестой способен временно отложить телефон, чтобы побыть в моменте с близкими.
Многие фотографируют «в стол»: почти треть снимают отпуск для себя, не публикуя кадры, а почти 25% фотографируют блюда, даже не собираясь ими делиться. Видео концертов, салютов и других событий часто остаются не просмотренными. В таких случаях важен сам процесс фиксации события, а не его дальнейшее использование.
Технические возможности камер также вызывают вопросы. Почти 83% не редактируют снимки, но активно используют режимы вроде портретного, ночного или цифрового зума. Однако они нередко разочаровывают: ошибки размытия, слабая работа в темноте и низкое качество при увеличении встречаются часто. При этом 12,7% пользователей готовы сменить смартфон, если видят, что фото у других лучше.
Чтобы решить эти проблемы, производители, в том числе HONOR, внедряют ИИ-алгоритмы в новые модели. Камеры смартфонов HONOR 400 используют технологии для улучшения портретной съемки, устранения размытостей и повышения четкости при слабом освещении. Также доступны функции, возвращающие выразительность глазам и чертам лица, а режим ИИ-суперзума помогает захватить детали с большого расстояния.
Несмотря на сложности, важнейшим остается эмоциональный аспект фото. Люди выбирают фильтры, стили, эффекты, чтобы выразить себя и сохранить моменты жизни такими, какими они хотят их запомнить. AI-инструменты уже помогают в этом — и, вероятно, будут делать это все лучше.