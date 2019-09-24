Ferra
Телефоны
Сегодня 15:19

Цифра дня: сколько россияне потратили на новые iPhone?

469,5
млн рублей россияне потратили на новые iPhone

Оператор фискальных данных OFD.ru опубликовал результаты исследования по спросу на новые модели iPhone за первые три дня со старта продаж — 20-22 сентября.

По данным аналитиков компании, всего было продано 5 854 смартфона на общую сумму 469,5 млн рублей. В прошлом году эти цифры для моделей iPhone XS Max и iPhone XS составляли 2 163 единиц и 217,2 млн рублей соответственно.

20 сентября россияне купили 2 775 смартфонов — это 47% всех продаж за 3 дня. В первый день с 9:00 до 23:59 в России покупали минимум один новый iPhone 11 в минуту. Самыми активными часами продаж был интервал с 11:00 до 15:00.

Больше половины (54%) всех продаж пришлось на iPhone 11, 29% на iPhone 11 Pro, оставшиеся 17% — iPhone 11 Pro Max. Средний чек на модель iPhone 11 составил 60 391 рублей, на модель iPhone 11 Pro — 98 614 рублей, на iPhone 11 Pro Max — 113 359 рублей. Наибольшее количество новых моделей iPhone было приобретено в Москве (1580 шт), Московской области (502 шт), Санкт-Петербурге (303 шт), Краснодарском крае (298 шт), Республике Татарстан (243 шт), Самарской области (229 шт), Свердловской области (152 шт), Башкортостане (135 шт), Ханты-Мансийске (134 шт) и Новосибирской области (131 шт).

В этом году Apple представила обе модели в новых цветах. Среди моделей Pro и Pro Max темно-зеленый (Midnight Green) стал самыми популярным среди россиян. На втором месте — серый космос (Space Gray), за ними расположились золотой (Gold) и серебристый (Silver).

Покупатели iPhone 11 оказались более консервативными: 44% выбрали классический черный, 22% остановились на белом цвете, а 16% предпочли красный. Наименее востребованные цвета — зеленый, фиолетовый и желтый — расположились на 4, 5 и 6 местах соответственно.

Самое читаемое