Цифра дня: сколько россияне потратили на новые iPhone?

Оператор фискальных данных OFD.ru опубликовал результаты исследования по спросу на новые модели iPhone за первые три дня со старта продаж — 20-22 сентября.

По данным аналитиков компании, всего было продано 5 854 смартфона на общую сумму 469,5 млн рублей. В прошлом году эти цифры для моделей iPhone XS Max и iPhone XS составляли 2 163 единиц и 217,2 млн рублей соответственно.

20 сентября россияне купили 2 775 смартфонов — это 47% всех продаж за 3 дня. В первый день с 9:00 до 23:59 в России покупали минимум один новый iPhone 11 в минуту. Самыми активными часами продаж был интервал с 11:00 до 15:00.

Больше половины (54%) всех продаж пришлось на iPhone 11, 29% на iPhone 11 Pro, оставшиеся 17% — iPhone 11 Pro Max. Средний чек на модель iPhone 11 составил 60 391 рублей, на модель iPhone 11 Pro — 98 614 рублей, на iPhone 11 Pro Max — 113 359 рублей. Наибольшее количество новых моделей iPhone было приобретено в Москве (1580 шт), Московской области (502 шт), Санкт-Петербурге (303 шт), Краснодарском крае (298 шт), Республике Татарстан (243 шт), Самарской области (229 шт), Свердловской области (152 шт), Башкортостане (135 шт), Ханты-Мансийске (134 шт) и Новосибирской области (131 шт).

В этом году Apple представила обе модели в новых цветах. Среди моделей Pro и Pro Max темно-зеленый (Midnight Green) стал самыми популярным среди россиян. На втором месте — серый космос (Space Gray), за ними расположились золотой (Gold) и серебристый (Silver).

Покупатели iPhone 11 оказались более консервативными: 44% выбрали классический черный, 22% остановились на белом цвете, а 16% предпочли красный. Наименее востребованные цвета — зеленый, фиолетовый и желтый — расположились на 4, 5 и 6 местах соответственно.