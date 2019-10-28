Цифра дня: Сколько россияне потратили на смартфоны в 2019 году?

В течении девяти месяцев текущего года жителями России было потрачено порядка 318 млн рублей на смартфоны. Отмечается, данный показатель увеличился на 8% по сравнению с 2018 годом.

Так, общее количество смартфонов, купленных россиянами составило 19,4 млн. По словам специалистов, увеличение расходов на смартфоны связано с их подорожанием. За период с января по сентябрь средняя цена на устройство в России выросла на 6%.

В тройке самых покупаемых россиянами смартфонов лидируют устройства таких компаний, как Samsung, Honor и Apple. Не менее популярными являются телефоны китайских гигантов Xiaomi и Huawei. Известно, что сами смартфоны имеют тенденцию увеличения в длину. Специалисты выявили, что диагональ устройств становится длиннее на 0,2 дюйма в среднем.