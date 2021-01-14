Цифра дня: Сколько смартфонов купили россияне в 2020 году?

Специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо» изучили востребованность смартфонов в России за 2020 год. В результате выяснилось, сколько смартфонов россияне приобрели в прошлом году и сколько денег на них было потрачено.

Так, согласно предоставленной представителями «М.Видео-Эльдорадо» информации, всего в прошлом году россияне купили 31,5 млн смартфонов, что в денежном эквиваленте составляет 570 млрд рублей. Отмечается, что за год продажи выросли на 4% в штуках и на 15% в деньгах.